Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Messina per Domenica 13 Ottobre si presenteranno nel complesso stabili, con una predominanza di cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la giornata, si osserveranno variazioni nella copertura nuvolosa, ma senza particolari fenomeni di maltempo. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, Messina avrà cieli prevalentemente sereni con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,7°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i +22,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort. La pressione atmosferica rimarrà stabile, contribuendo a mantenere condizioni di bel tempo.

Nel pomeriggio, Messina godrà di un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +21,7°C. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno a persistere, con una leggera brezza che renderà l’aria piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 61%, mentre il vento proveniente da Nord-Nord Ovest si manterrà attorno ai 10-15 km/h.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +19,5°C. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole. L’umidità aumenterà nuovamente, ma senza raggiungere livelli critici.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e piacevoli. Lunedì e martedì si prevede un mantenimento di cieli sereni e temperature simili, con possibili lievi variazioni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima favorevole per godere delle bellezze della città e del suo territorio.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +18.5° perc. +18.3° Assenti 8 N max 12.6 Tramontana 71 % 1019 hPa 5 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° Assenti 7.8 N max 12.5 Tramontana 73 % 1019 hPa 8 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° Assenti 9.4 NNO max 12.1 Maestrale 59 % 1020 hPa 11 poche nuvole +22.4° perc. +22.2° Assenti 11.3 N max 14.6 Tramontana 57 % 1020 hPa 14 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 13.6 NNO max 17.2 Maestrale 59 % 1019 hPa 17 cielo sereno +19.7° perc. +19.6° Assenti 12.5 NNO max 19 Maestrale 71 % 1019 hPa 20 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 8.2 NNO max 13 Maestrale 70 % 1020 hPa 23 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 10.1 N max 15.3 Tramontana 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.