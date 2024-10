Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Enna per Venerdì 4 Ottobre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un abbassamento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio e una sera più sereni.

Nella notte, si registreranno +19,9°C con cielo coperto e una probabilità di pioggia del 57%. Le temperature tenderanno a scendere leggermente, raggiungendo circa +19,4°C alle 01:00, quando si verificheranno piogge leggere. La situazione continuerà a essere instabile fino alle 03:00, quando si passerà a nubi sparse con temperature attorno ai +18,5°C. La notte si concluderà con una leggera pioggia alle 05:00, prima di un miglioramento atteso per la mattina.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature che varieranno tra +17,5°C e +21,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma le probabilità di pioggia diminuiranno progressivamente. Alle 11:00, si raggiungerà il picco di +21,1°C, con un’intensità del vento che si manterrà attorno ai 12,1 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Si prevede un passaggio a nubi sparse con temperature che toccheranno i 22°C alle 13:00. La probabilità di pioggia scenderà drasticamente, attestandosi attorno al 2%. Le temperature inizieranno a calare nel tardo pomeriggio, con valori che si porteranno a 19,2°C alle 16:00.

La sera porterà un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +13,6°C alle 23:00. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, rendendo l’atmosfera più gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 79%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna indicano un inizio di giornata instabile, ma un netto miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si stabilizzeranno su valori più freschi, mentre il cielo si schiarirà progressivamente. Per i prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +18.7° perc. +18.8° 0.19 mm 4.2 O max 4.5 Ponente 84 % 1009 hPa 5 pioggia leggera +17.4° perc. +17.4° 0.12 mm 6.7 NNO max 8.1 Maestrale 85 % 1009 hPa 8 cielo coperto +19.3° perc. +19° prob. 17 % 9.6 NNO max 10.9 Maestrale 67 % 1011 hPa 11 cielo coperto +21.1° perc. +20.5° prob. 14 % 12.1 NNO max 12.8 Maestrale 47 % 1011 hPa 14 cielo coperto +21.2° perc. +20.4° prob. 2 % 13.8 NNO max 15.8 Maestrale 38 % 1010 hPa 17 nubi sparse +17° perc. +16.2° prob. 1 % 10.3 N max 15.5 Tramontana 55 % 1011 hPa 20 cielo sereno +14.4° perc. +13.9° Assenti 7.5 N max 8.5 Tramontana 74 % 1014 hPa 23 cielo sereno +13.6° perc. +13.1° Assenti 4.8 NO max 4.9 Maestrale 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:37

