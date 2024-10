Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

StrettoWeb

Martedì 22 Ottobre a Enna si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio decisamente piovoso che si trasformerà in un contesto di cielo coperto per il resto della giornata. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra +14,6°C e +19,2°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 29,8 km/h.

Durante la notte, Enna sperimenterà piogge intense, con un picco di 24,76 mm di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,8°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 94%. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che si presenterà completamente coperto.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. La pioggia continuerà a cadere, sebbene con intensità variabile, passando da forte a moderata. La temperatura si stabilizzerà attorno ai +16,9°C e la velocità del vento si manterrà sui 15,7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’80%, e il cielo continuerà a essere coperto.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature raggiungeranno il picco di +19,2°C. Le condizioni di umidità si manterranno attorno al 68%, mentre il vento si presenterà più leggero, con velocità di circa 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +14,6°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che si attesterà attorno al 94%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 7,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Già a partire da mercoledì, si prevede un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +15.3° perc. +15.3° 1.34 mm 11.8 ENE max 22.8 Grecale 95 % 1025 hPa 5 cielo coperto +15.4° perc. +15.5° prob. 76 % 11 E max 27.6 Levante 96 % 1025 hPa 8 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° prob. 7 % 15.7 ESE max 25.8 Scirocco 85 % 1027 hPa 11 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° prob. 14 % 11.8 SE max 16 Scirocco 75 % 1027 hPa 14 cielo coperto +19.2° perc. +19° prob. 5 % 6 ESE max 9 Scirocco 68 % 1026 hPa 17 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° prob. 1 % 6.9 ENE max 9.9 Grecale 83 % 1027 hPa 20 cielo coperto +15.2° perc. +15.1° Assenti 7.7 ENE max 10 Grecale 92 % 1027 hPa 23 cielo coperto +14.6° perc. +14.5° Assenti 4.8 ENE max 5.4 Grecale 94 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.