Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

Le condizioni meteo di Enna per la Domenica 27 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera oscillazione della temperatura durante la giornata. Le previsioni del tempo indicano una mattinata che inizierà con nuvole sparse, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. La temperatura percepita si manterrà su valori gradevoli, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene con qualche nuvola in più nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,4°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che salirà fino a 19,9°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, passando da un 90% a un 12%. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 5,3 km/h e i 9 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, scenderà al 49%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 14:00. La temperatura si attesterà attorno ai 18,7°C alle 15:00, con una leggera diminuzione rispetto alla mattinata. La velocità del vento sarà sempre leggera, con direzione Sud-Sud Est, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 72% entro le 17:00.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 13,3°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà bassa, e l’umidità salirà fino all’87%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa, segnalando una stabilità nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cielo coperto. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza eventi meteorologici significativi. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, tenendo presente che la copertura nuvolosa potrebbe influenzare la percezione della temperatura.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.9° perc. +11.5° Assenti 5.5 ENE max 7.1 Grecale 91 % 1022 hPa 5 cielo coperto +11.4° perc. +11° Assenti 5.5 ENE max 6.6 Grecale 92 % 1023 hPa 8 poche nuvole +15.5° perc. +15.1° Assenti 6.7 E max 10.6 Levante 73 % 1024 hPa 11 poche nuvole +19.2° perc. +18.6° Assenti 9 SE max 10.2 Scirocco 52 % 1023 hPa 14 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° Assenti 9.4 SSE max 8.4 Scirocco 52 % 1022 hPa 17 nubi sparse +15.7° perc. +15.2° Assenti 4.7 SSE max 6.2 Scirocco 72 % 1024 hPa 20 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° Assenti 5.4 ENE max 6.1 Grecale 85 % 1025 hPa 23 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° Assenti 5.3 ENE max 6.1 Grecale 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:06

