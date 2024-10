Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Enna per Venerdì 11 Ottobre si preannunciano prevalentemente stabili, con una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14°C durante la notte a un massimo di 25,3°C nel pomeriggio. La presenza di nubi sparse al mattino lascerà spazio a un cielo sereno nel pomeriggio e in serata, favorendo un clima gradevole e ventilato.

Durante la notte, Enna si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%.

Con l’arrivo della mattina, le nubi sparse inizieranno a diradarsi. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24,7°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno toccare i 18,5 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi al 36%.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente favorevole, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25,3°C. La ventilazione sarà moderata, con una velocità media di 16,9 km/h. L’umidità si manterrà costante attorno al 32%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 14°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Sabato e Domenica si prevede un clima simile, con temperature stabili e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.3° perc. +18° Assenti 6.8 NO max 7 Maestrale 72 % 1011 hPa 5 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 7.6 NNO max 8.3 Maestrale 76 % 1012 hPa 8 nubi sparse +20.9° perc. +20.6° Assenti 8.2 NNO max 10.2 Maestrale 61 % 1013 hPa 11 nubi sparse +24.7° perc. +24.1° Assenti 13.6 NO max 18.5 Maestrale 36 % 1013 hPa 14 poche nuvole +24.8° perc. +24.2° Assenti 15.3 ONO max 18.8 Maestrale 32 % 1012 hPa 17 nubi sparse +19.2° perc. +18.6° Assenti 12 N max 17.8 Tramontana 56 % 1014 hPa 20 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 9.2 N max 12 Tramontana 76 % 1016 hPa 23 poche nuvole +14° perc. +13.5° Assenti 7.5 N max 7.5 Tramontana 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.