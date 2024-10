Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Enna di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 21,7°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte di 100% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-sud est, con velocità che varieranno tra i 1,1 km/h e i 6,3 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà attorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, intorno al 19%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%. I venti saranno deboli, con una velocità di circa 2,4 km/h.

Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da 15,1°C alle 06:00 fino a toccare i 21,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 56%.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo completamente coperto e temperature stabili attorno ai 21,7°C. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa, intorno all’1% fino al 9%. I venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo velocità di 6,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’83%.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, con possibilità di schiarite solo nei giorni successivi. Si consiglia di tenere in considerazione l’elevata umidità e le temperature fresche durante le ore serali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.8° perc. +14.7° Assenti 1.4 E max 2 Levante 90 % 1027 hPa 5 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° Assenti 2.1 N max 2.3 Tramontana 90 % 1027 hPa 8 cielo coperto +18.1° perc. +17.8° Assenti 1.4 S max 1.1 Ostro 72 % 1028 hPa 11 cielo coperto +21.1° perc. +20.8° Assenti 3.7 SSE max 2.7 Scirocco 58 % 1027 hPa 14 cielo coperto +21.7° perc. +21.3° prob. 1 % 5.8 SSE max 4.3 Scirocco 55 % 1025 hPa 17 cielo coperto +18.2° perc. +18° prob. 21 % 5.6 SSE max 7.7 Scirocco 74 % 1026 hPa 20 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° prob. 11 % 3.1 SSE max 3.7 Scirocco 87 % 1026 hPa 23 nubi sparse +15.1° perc. +15.1° prob. 23 % 1.4 NO max 1.6 Maestrale 92 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 17:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.