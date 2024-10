Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Enna di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un’alternanza di cieli coperti e nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 24,8°C nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che varierà dal 54% al 89% durante la giornata. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da sud, con velocità che non supereranno i 12,8 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 76%. I venti saranno deboli, con una velocità di circa 2,5 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, ma a partire dalle 09:00 si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24,1°C entro le 11:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 42% alle 12:00.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi intorno all’1%.

La sera porterà nuovamente un aumento della nuvolosità, con temperature che scenderanno fino a 16°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’82%. I venti continueranno a essere leggeri, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una nuvolosità variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere in considerazione la possibilità di cieli nuvolosi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° Assenti 1.9 E max 2.9 Levante 77 % 1021 hPa 5 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 2.6 SSE max 2.8 Scirocco 78 % 1021 hPa 8 cielo coperto +20.6° perc. +20.3° Assenti 6.6 SSE max 7.8 Scirocco 58 % 1021 hPa 11 nubi sparse +24.1° perc. +23.7° Assenti 11.2 S max 12 Ostro 42 % 1020 hPa 14 nubi sparse +24.6° perc. +24.1° prob. 1 % 11.5 S max 12.3 Ostro 40 % 1019 hPa 17 nubi sparse +19.3° perc. +19° prob. 1 % 6.3 S max 8.6 Ostro 65 % 1020 hPa 20 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° Assenti 2.6 S max 3.7 Ostro 79 % 1021 hPa 23 cielo coperto +16° perc. +15.9° Assenti 1.2 SE max 2.7 Scirocco 83 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:19

