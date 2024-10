Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Enna indicano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente coperti e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 18°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. La mattina porterà un lieve miglioramento, con temperature che saliranno fino a 25°C e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Tuttavia, il cielo rimarrà in gran parte coperto. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 26°C, ma la nuvolosità sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 46%. Infine, la sera si presenterà con temperature in calo, mantenendosi attorno ai 19°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 18°C e un’umidità del 57%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 1,9 km/h, con direzione ovest-nord-ovest. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione non cambierà significativamente, con nubi sparse e temperature che si manterranno tra i 17°C e i 18°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto con temperature che saliranno fino a 25°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 85%. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 13,6 km/h, rendendo l’aria leggermente più fresca. L’umidità scenderà fino al 36%, rendendo la mattinata più gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 26°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 51%. La velocità del vento si manterrà tra i 14 km/h e i 17 km/h, con raffiche che potranno superare i 20 km/h. Questo porterà a una sensazione di freschezza, nonostante le temperature elevate.

La sera si presenterà con cieli coperti e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 19°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’84%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 4 km/h e i 6 km/h, creando un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna indicano una giornata caratterizzata da cieli coperti e temperature miti, con una leggera brezza che accompagnerà le ore diurne. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento verso il fine settimana, quando le temperature potrebbero aumentare e la nuvolosità diminuire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.6° perc. +16.8° Assenti 2.1 ONO max 2.7 Maestrale 53 % 1012 hPa 5 nubi sparse +17.6° perc. +16.7° Assenti 2.9 SO max 3.7 Libeccio 50 % 1011 hPa 8 nubi sparse +23.1° perc. +22.4° Assenti 7.4 SSO max 12.1 Libeccio 38 % 1011 hPa 11 cielo coperto +25.8° perc. +25.4° Assenti 15.4 SO max 21.9 Libeccio 37 % 1010 hPa 14 cielo coperto +25.7° perc. +25.5° Assenti 16.7 SO max 20.6 Libeccio 46 % 1009 hPa 17 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° Assenti 9.4 SO max 14.2 Libeccio 70 % 1010 hPa 20 cielo coperto +19.3° perc. +19.5° Assenti 4.9 O max 5.3 Ponente 84 % 1011 hPa 23 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° Assenti 5.9 ONO max 6 Maestrale 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:28

