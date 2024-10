Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Enna indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12,8°C e i 18,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si manterrà piuttosto alta, raggiungendo valori intorno al 93% durante la notte e scendendo leggermente durante il giorno.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 12,8°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa diminuirà, portando a un cielo più sereno fino alle prime luci dell’alba. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 12°C, rendendo la notte piuttosto fresca.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentare nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18,6°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da sud-est contribuirà a rendere l’aria più gradevole, nonostante l’umidità rimanga elevata. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 10%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 18,7°C alle ore 13:00, per poi diminuire progressivamente. La velocità del vento si manterrà intorno ai 12 km/h, con direzione sud-est. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 13,8°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno al 90%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature fresche e un cielo prevalentemente nuvoloso. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani ci si aspetta un lieve miglioramento con possibili schiarite. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni meteo non promettono un ritorno immediato a condizioni più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.3° perc. +12° prob. 17 % 4.1 SE max 4.5 Scirocco 96 % 1015 hPa 5 poche nuvole +11.8° perc. +11.5° prob. 10 % 3.2 E max 4.1 Levante 96 % 1016 hPa 8 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° prob. 6 % 5.4 SE max 7.7 Scirocco 78 % 1018 hPa 11 nubi sparse +18.1° perc. +17.5° Assenti 11.7 SSE max 15.9 Scirocco 58 % 1018 hPa 14 cielo coperto +18.5° perc. +17.9° Assenti 13.4 S max 16.2 Ostro 57 % 1018 hPa 17 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° prob. 12 % 7.6 SE max 14.1 Scirocco 77 % 1020 hPa 20 cielo coperto +14.3° perc. +14° prob. 1 % 5.1 E max 7.8 Levante 87 % 1022 hPa 23 cielo coperto +13.8° perc. +13.6° Assenti 5.9 ENE max 11.7 Grecale 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:15

