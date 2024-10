Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Mercoledì 30 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19°C e i 23,5°C, mentre i venti saranno generalmente leggeri e provenienti da direzioni variabili.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà del 43%, con un’umidità che si manterrà attorno al 69%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 3,5 km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 23,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che si attesteranno attorno all’8%. L’umidità scenderà al 48%, mentre i venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità che varieranno tra i 1 km/h e i 6,2 km/h.

Nel pomeriggio, si registreranno poche nuvole, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 34%. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri, con una velocità che si attesterà tra i 6,8 km/h e i 9,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a circa 19°C, e l’umidità aumenterà fino al 69%. I venti rimarranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,7 km/h e i 3,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità climatica, con temperature gradevoli e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, specialmente nella sera di Mercoledì, che potrebbe preludere a un cambiamento nelle condizioni meteorologiche nei giorni successivi. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +18.8° Assenti 3.5 ONO max 3.4 Maestrale 69 % 1023 hPa 3 cielo sereno +18.5° perc. +18.1° Assenti 4.4 ONO max 4.6 Maestrale 65 % 1022 hPa 6 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 2.2 NNO max 4.3 Maestrale 59 % 1023 hPa 9 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 2.8 S max 2.6 Ostro 52 % 1023 hPa 12 cielo sereno +23.5° perc. +23.2° Assenti 6.2 SSE max 6.4 Scirocco 48 % 1021 hPa 15 poche nuvole +22.1° perc. +21.9° Assenti 9 SE max 9.4 Scirocco 57 % 1021 hPa 18 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° Assenti 5.3 SE max 7.9 Scirocco 64 % 1022 hPa 21 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 1.7 SSO max 3 Libeccio 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:00

