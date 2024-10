Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

StrettoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Catania si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante la notte e la mattina, con un incremento della nuvolosità nel pomeriggio e un possibile passaggio di pioggia leggera in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 21,1°C e i 29,1°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da Ovest e Sud Ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 21,1°C alle ore 03:00. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre il vento sarà leggero, con velocità che varierà tra i 4,2 km/h e i 10 km/h. La pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1013 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cieli ancora sereni fino alle ore 12:00, quando la temperatura raggiungerà i 28,8°C. L’umidità diminuirà ulteriormente, arrivando al 39% alle ore 09:00. Il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 23,1 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione inizierà a cambiare. A partire dalle ore 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 29,1°C. L’umidità aumenterà fino al 70% entro le ore 17:00, e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 28,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative fino a questo momento.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un incremento della nuvolosità, con possibilità di pioggia leggera a partire dalle ore 20:00. La temperatura scenderà a 23,5°C, mentre l’umidità salirà al 69%. Il vento si presenterà teso, con raffiche che potranno superare i 32 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 25%.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo per il fine settimana. Domani, giovedì, si prevede un abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, mentre nel fine settimana si potrebbe assistere a un ritorno del sole e a temperature più miti. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per avere un quadro chiaro della situazione meteorologica.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +21.3° perc. +21.1° Assenti 6.9 OSO max 9.6 Libeccio 63 % 1014 hPa 5 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 10.8 OSO max 16.1 Libeccio 60 % 1013 hPa 8 cielo sereno +24.5° perc. +24.1° Assenti 13.3 OSO max 17.4 Libeccio 43 % 1013 hPa 11 cielo sereno +28.2° perc. +28° Assenti 12.3 SO max 21.9 Libeccio 42 % 1012 hPa 14 nubi sparse +29° perc. +29° Assenti 20.4 OSO max 22.8 Libeccio 44 % 1010 hPa 17 nubi sparse +25.5° perc. +25.6° Assenti 19.2 OSO max 28.3 Libeccio 59 % 1011 hPa 20 pioggia leggera +23.5° perc. +23.8° 0.1 mm 17.2 OSO max 28 Libeccio 69 % 1012 hPa 23 nubi sparse +23.1° perc. +23.4° prob. 24 % 17.7 O max 31.1 Ponente 72 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:37

