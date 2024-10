Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso con piogge intermittenti. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20,6°C e i 26,2°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 76%. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 21,7 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 21,3°C e una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 91%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 72%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 26,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa raggiungerà il 96%, e non si prevederanno precipitazioni significative fino al pomeriggio.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 24,3°C. La pioggia si intensificherà, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,78 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 68%.

Nella sera, le piogge continueranno, con temperature che si aggireranno intorno ai 21,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni saranno diffuse, con accumuli che potranno superare i 0,92 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Catania mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede che il clima rimanga fresco e umido, con temperature che non supereranno i 26°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° Assenti 8.7 OSO max 11.7 Libeccio 77 % 1019 hPa 5 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 9.8 OSO max 14.6 Libeccio 74 % 1019 hPa 8 cielo coperto +23° perc. +23° Assenti 12.5 OSO max 17.8 Libeccio 66 % 1020 hPa 11 cielo coperto +25.9° perc. +26.1° Assenti 7.2 S max 15.2 Ostro 59 % 1018 hPa 14 pioggia leggera +25.3° perc. +25.6° 0.42 mm 17.8 S max 19.5 Ostro 63 % 1016 hPa 17 pioggia leggera +23.3° perc. +23.6° 0.19 mm 8.2 SO max 13.5 Libeccio 73 % 1016 hPa 20 pioggia leggera +21.7° perc. +22° 0.2 mm 13.7 SO max 18.5 Libeccio 81 % 1016 hPa 23 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.92 mm 10.8 SO max 15.3 Libeccio 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:14

