Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Catania si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,7°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si manterrà attorno al 72%. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,5°C intorno a mezzogiorno, mentre il cielo rimarrà per lo più sereno con qualche nube sparsa. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,9 km/h.

Durante il pomeriggio, le previsioni meteo indicano una lieve diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19,1°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 65%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

In sintesi, Catania vivrà una giornata di meteo favorevole, con temperature miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di approfittare di questa stabilità meteorologica per attività all’aperto, poiché non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.7° perc. +18.5° Assenti 5.3 OSO max 5.1 Libeccio 72 % 1024 hPa 3 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° Assenti 2.4 O max 3.7 Ponente 69 % 1023 hPa 6 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° Assenti 1.8 NO max 3.3 Maestrale 64 % 1024 hPa 9 poche nuvole +21.3° perc. +20.9° Assenti 3.2 S max 2.9 Ostro 55 % 1024 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.5° Assenti 5.9 SSE max 5.5 Scirocco 49 % 1023 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.5° Assenti 7.9 SE max 6.9 Scirocco 53 % 1022 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 4.4 ESE max 6.4 Scirocco 60 % 1023 hPa 21 cielo sereno +19.6° perc. +19.3° Assenti 2 O max 1.9 Ponente 64 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:01

