Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Catania di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +18,9°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 90%, e il vento si presenterà debole, con velocità di circa 2,6 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a +22,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, attestandosi attorno al 28%. Il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, mantenendo una direzione prevalentemente da sud-est.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento parziale delle condizioni meteo. Il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,7°C. La copertura nuvolosa scenderà ulteriormente, raggiungendo il 30%. Le brezze saranno più accentuate, con velocità che potranno arrivare fino a 13,8 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose. Il cielo si coprirà nuovamente, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a 76%, e il vento si manterrà debole, con velocità di circa 4,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature miti e una prevalenza di nubi sparse. Non si prevedono precipitazioni significative, e le condizioni meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto, sebbene con la necessità di un abbigliamento adeguato per le temperature serali. Domani e dopodomani, si assisterà a un ulteriore miglioramento, con un aumento della presenza del sole e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 3.9 ONO max 4.3 Maestrale 73 % 1022 hPa 5 cielo coperto +18.2° perc. +18° Assenti 4.5 ONO max 5.3 Maestrale 74 % 1023 hPa 8 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 4.6 SO max 6.8 Libeccio 64 % 1024 hPa 11 nubi sparse +22.3° perc. +22.1° Assenti 9.1 SSE max 9.3 Scirocco 59 % 1023 hPa 14 nubi sparse +22.3° perc. +22.2° Assenti 13.8 SE max 11.4 Scirocco 62 % 1023 hPa 17 nubi sparse +20.5° perc. +20.3° Assenti 9.8 SE max 13.8 Scirocco 67 % 1024 hPa 20 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° Assenti 5.5 SE max 9.1 Scirocco 69 % 1025 hPa 23 nubi sparse +19.2° perc. +19° Assenti 2.3 SSO max 4.4 Libeccio 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 17:03

