Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

Le condizioni meteo di Caltanissetta per il 19 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,4°C. La pioggia leggera si intensificherà nelle ore successive, portando a precipitazioni moderate già dalle prime ore del mattino. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 27,9 km/h da Sud Est, con raffiche che potranno superare i 50 km/h.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge, con temperature che saliranno fino a 20,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, passando da leggera a moderata. L’umidità sarà elevata, superando il 90%, e il vento continuerà a soffiare con intensità, rendendo l’aria piuttosto fresca.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere, ma non mancheranno momenti di pioggia moderata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,5°C, mentre l’umidità rimarrà alta. Il vento, sebbene meno intenso rispetto alla mattina, continuerà a mantenere una certa vivacità, contribuendo a un clima fresco.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,1°C. Le piogge si presenteranno in forma leggera, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si attesterà intorno all’86%. Il vento si calmerà ulteriormente, rendendo la serata più tranquilla, ma sempre umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di prepararsi a un clima umido e piovoso, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani potrebbero esserci miglioramenti, ma è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle ultime previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.26 mm 11.5 ESE max 30.9 Scirocco 89 % 1014 hPa 5 pioggia moderata +16.7° perc. +16.8° 1.15 mm 25.1 SE max 46.3 Scirocco 90 % 1012 hPa 8 forte pioggia +16.5° perc. +16.6° 7.63 mm 21.9 S max 44.1 Ostro 93 % 1012 hPa 11 pioggia moderata +18.6° perc. +18.6° 2.4 mm 18.5 SE max 28.7 Scirocco 79 % 1012 hPa 14 pioggia leggera +20.8° perc. +20.7° 0.53 mm 14.6 SE max 18 Scirocco 67 % 1009 hPa 17 pioggia moderata +16.8° perc. +16.7° 1.37 mm 4 S max 5.7 Ostro 83 % 1011 hPa 20 pioggia moderata +15.1° perc. +15° 1.71 mm 5.1 NNO max 7.2 Maestrale 89 % 1011 hPa 23 pioggia moderata +15.4° perc. +15.2° 1.8 mm 9.6 ENE max 16 Grecale 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:17

