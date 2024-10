Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

StrettoWeb

Mercoledì 2 Ottobre a Caltanissetta si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le prime ore, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16°C a un massimo di 24,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 27,7 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa, mentre l’umidità si attesterà intorno al 75% in serata.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 14,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e la velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 1,7 km/h e 3,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Durante la mattina, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire rapidamente fino a 24,6°C entro le ore centrali. La brezza leggera proveniente da sud-ovest garantirà un comfort termico, mentre la copertura nuvolosa rimarrà sotto il 4%. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 65%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,6°C, con venti che si faranno più intensi, toccando punte di 24 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, portandosi al 58%.

La sera porterà un cambiamento più marcato, con il cielo che si coprirà completamente. Le temperature scenderanno fino a 17,5°C, accompagnate da una maggiore umidità che arriverà fino all’91%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 3,4 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi momenti di instabilità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento, mentre nel weekend ci si aspetta un possibile aumento della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.6° perc. +14.9° Assenti 2.9 SO max 3.2 Libeccio 65 % 1014 hPa 5 cielo sereno +14.8° perc. +14° Assenti 1.7 SO max 2.1 Libeccio 64 % 1014 hPa 8 cielo sereno +20.5° perc. +19.7° Assenti 9 SO max 13.8 Libeccio 44 % 1014 hPa 11 cielo sereno +24.5° perc. +24.2° Assenti 21.4 SO max 26.1 Libeccio 45 % 1013 hPa 14 nubi sparse +23.5° perc. +23.3° Assenti 24 SO max 27.7 Libeccio 53 % 1012 hPa 17 nubi sparse +20.3° perc. +20.3° Assenti 9.6 SO max 14.8 Libeccio 71 % 1012 hPa 20 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° prob. 10 % 6.7 SSO max 10.2 Libeccio 81 % 1013 hPa 23 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° prob. 2 % 3.4 SO max 3.7 Libeccio 91 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:41

