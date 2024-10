Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

StrettoWeb

Martedì 22 Ottobre si preannuncia un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili a Caltanissetta. Durante la notte, si registreranno forti piogge, con una copertura nuvolosa quasi totale e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La situazione meteo si manterrà piuttosto umida, con un’umidità che raggiungerà il 90%. Con il passare delle ore, le precipitazioni si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto per gran parte della giornata.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi miglioramenti. La copertura nuvolosa resterà al 100%, con temperature che varieranno tra i 16°C e i 19°C. Il vento si presenterà moderato, con velocità che oscilleranno tra i 10 km/h e i 18 km/h, proveniente principalmente da est-sud-est. L’umidità, sebbene in leggera diminuzione, si manterrà comunque elevata, attorno al 75%.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una stabilizzazione delle condizioni, con temperature che raggiungeranno i 20°C. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e non si escludono brevi schiarite. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mentre l’umidità si attesterà attorno al 66%. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, segnalando un miglioramento rispetto al mattino.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, ma le precipitazioni saranno assenti. Il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 8 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta indicano una giornata di transizione, con un inizio instabile e un miglioramento graduale nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Questo trend potrebbe favorire un clima più stabile e piacevole, rendendo i prossimi giorni ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.92 mm 9.4 ENE max 23.4 Grecale 91 % 1025 hPa 5 cielo coperto +15.9° perc. +16° prob. 79 % 9.9 ENE max 21.7 Grecale 93 % 1025 hPa 8 cielo coperto +18° perc. +18° prob. 11 % 18.9 ESE max 27.3 Scirocco 80 % 1027 hPa 11 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° prob. 23 % 15.8 SE max 19.9 Scirocco 69 % 1027 hPa 14 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° prob. 1 % 9.8 SE max 12.5 Scirocco 65 % 1026 hPa 17 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 5.6 E max 7.2 Levante 78 % 1026 hPa 20 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° Assenti 7.4 ENE max 8.2 Grecale 86 % 1026 hPa 23 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° Assenti 5.7 NE max 5.8 Grecale 90 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.