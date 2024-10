Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Caltanissetta per Giovedì 24 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si manterrà su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, specialmente nelle ore centrali della giornata, con una temperatura massima che raggiungerà i 22,5°C. La presenza di vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 10 km/h.

Durante la notte, si osserveranno poche nuvole, con temperature che scenderanno fino a 15,6°C. La mattina inizierà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,8°C. Con l’avanzare della giornata, il cielo si coprirà sempre di più, raggiungendo il picco di copertura nuvolosa nel pomeriggio, quando il cielo sarà completamente coperto e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 22°C.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, passando da 22,5°C a 20,2°C entro le ore serali. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente sud e sud-ovest, e si registreranno probabilità di pioggia molto basse, con valori che non supereranno il 5%.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta nei prossimi giorni indicano un lieve miglioramento, con una possibile schiarita nel fine settimana. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché la situazione meteorologica potrebbe subire variazioni. La settimana si concluderà con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° Assenti 0.9 ENE max 1.2 Grecale 90 % 1027 hPa 5 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° Assenti 2.5 NNE max 2.5 Grecale 92 % 1027 hPa 8 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 1.7 SSO max 0.9 Libeccio 74 % 1028 hPa 11 cielo coperto +21.8° perc. +21.5° Assenti 4.4 S max 3.2 Ostro 58 % 1027 hPa 14 cielo coperto +22.4° perc. +22.1° Assenti 7 S max 4.7 Ostro 54 % 1025 hPa 17 cielo coperto +18.6° perc. +18.5° prob. 20 % 7.8 SSO max 10.8 Libeccio 74 % 1026 hPa 20 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° prob. 21 % 3.9 S max 4 Ostro 85 % 1026 hPa 23 nubi sparse +15.9° perc. +15.9° prob. 30 % 1.4 NNE max 1.8 Grecale 90 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 17:11

