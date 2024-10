Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

StrettoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Caltanissetta si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di cieli coperti e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Le previsioni meteo indicano una transizione da una notte caratterizzata da cieli nuvolosi a una mattina più serena, seguita da un pomeriggio con nubi sparse. La sera, invece, porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa.

Durante la notte, i cieli saranno prevalentemente coperti, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7 e gli 8 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le nuvole inizieranno a diradarsi, e si prevedono cieli sereni con una copertura nuvolosa che scenderà al 8%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 16,8°C alle 08:00 e superando i 20°C entro le 11:00. Anche la velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura che varierà dal 40% al 55%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 19°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 14 km/h. L’umidità aumenterà progressivamente, raggiungendo il 71% entro le 17:00.

La sera porterà un ritorno a cieli coperti, con una copertura nuvolosa che salirà nuovamente al 99%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità che si attesterà intorno all’82%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta indicano una giornata di Domenica 27 Ottobre con un inizio promettente, seguito da un pomeriggio di nubi sparse e una serata nuovamente coperta. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni variabili, con possibilità di ulteriori cambiamenti nel tempo. Gli amanti del clima mite troveranno sicuramente soddisfazione nelle temperature che, sebbene in calo, rimarranno comunque gradevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.7° perc. +12.4° Assenti 8.1 ENE max 9.4 Grecale 88 % 1022 hPa 5 cielo coperto +12.4° perc. +12° Assenti 8.1 ENE max 8.4 Grecale 90 % 1023 hPa 8 cielo sereno +16.8° perc. +16.4° Assenti 9.1 E max 14.8 Levante 69 % 1024 hPa 11 poche nuvole +20.6° perc. +20° Assenti 13.4 SSE max 13.5 Scirocco 50 % 1023 hPa 14 nubi sparse +20° perc. +19.5° Assenti 13.9 S max 12.3 Ostro 55 % 1022 hPa 17 nubi sparse +16.6° perc. +16.2° Assenti 6.2 S max 7.7 Ostro 71 % 1024 hPa 20 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° Assenti 3.4 ENE max 3.9 Grecale 81 % 1025 hPa 23 cielo coperto +14° perc. +13.6° Assenti 7 NE max 6.7 Grecale 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:07

