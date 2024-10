Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

StrettoWeb

Martedì 29 Ottobre, Caltanissetta si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, caratterizzate da una buona stabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con valori che varieranno dal 26% al 49%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della giornata si assisterà a un miglioramento, con l’affacciarsi di ampie schiarite.

Nel dettaglio, durante la notte le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un aumento della visibilità. Nella mattina, il cielo sarà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a 15,6°C alle 07:00. A partire dalle 08:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con temperature che raggiungeranno i 19°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 54%, favorendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con il cielo che si presenterà sereno e temperature che toccheranno i 22°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e i 8 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 40%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima, e le condizioni di vento si faranno più leggere, con velocità che scenderanno a circa 2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta indicano una giornata di bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni favorevoli, con un possibile aumento della nuvolosità e un lieve abbassamento delle temperature. Pertanto, gli abitanti e i visitatori potranno godere di un clima piacevole e stabile, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° Assenti 4 NNE max 3.9 Grecale 83 % 1024 hPa 3 nubi sparse +13.7° perc. +13.3° Assenti 5.3 NE max 5.1 Grecale 81 % 1023 hPa 6 nubi sparse +13.9° perc. +13.4° Assenti 4.5 NE max 4.4 Grecale 79 % 1024 hPa 9 nubi sparse +19° perc. +18.4° Assenti 3.4 SSE max 3.4 Scirocco 53 % 1024 hPa 12 nubi sparse +21.6° perc. +20.9° Assenti 5.9 SSO max 4.6 Libeccio 41 % 1023 hPa 15 poche nuvole +21.7° perc. +21° Assenti 6.8 SSO max 6 Libeccio 42 % 1022 hPa 18 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 4.2 SSO max 4.3 Libeccio 66 % 1023 hPa 21 cielo sereno +15.3° perc. +14.8° Assenti 1.9 ENE max 2.1 Grecale 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:05

