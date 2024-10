Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta indicano un giovedì caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte di 100% nel pomeriggio e in serata, mentre le temperature oscilleranno tra i 19,7°C e i 26,3°C. I venti si presenteranno deboli, con una velocità massima di 17 km/h, provenienti principalmente da sud-ovest. L’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo il 87% in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo a Caltanissetta si presenteranno con cielo coperto e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 86%, con venti leggeri provenienti da nord. L’umidità si manterrà attorno al 57%, garantendo una notte relativamente fresca ma senza precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature in aumento che raggiungeranno i 25,9°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’80%, mentre i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 12,4 km/h. L’umidità scenderà al 37%, rendendo l’aria più gradevole.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 26,3°C alle 12:00, per poi diminuire leggermente nel corso delle ore. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e l’umidità aumenterà, toccando il 73% alle 17:00. I venti, pur mantenendosi moderati, si presenteranno con una velocità di circa 17 km/h.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno ulteriormente, stabilizzandosi intorno ai 19,7°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà attorno all’87%. I venti saranno deboli, con una velocità di circa 3 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più pesante. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo nei giorni successivi.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.4° perc. +17.7° Assenti 0.2 NNO max 1.4 Maestrale 54 % 1011 hPa 5 nubi sparse +18° perc. +17.2° Assenti 1.6 SE max 2.3 Scirocco 51 % 1011 hPa 8 nubi sparse +23.1° perc. +22.5° Assenti 5.9 S max 9.2 Ostro 38 % 1011 hPa 11 nubi sparse +25.8° perc. +25.5° Assenti 14.3 SO max 19.3 Libeccio 40 % 1010 hPa 14 cielo coperto +25.8° perc. +25.7° Assenti 16 SO max 18.6 Libeccio 50 % 1009 hPa 17 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° Assenti 9.5 SO max 12.3 Libeccio 73 % 1010 hPa 20 cielo coperto +19.9° perc. +20.2° Assenti 3.2 OSO max 3.4 Libeccio 87 % 1011 hPa 23 cielo coperto +19.7° perc. +19.9° Assenti 4.8 NO max 4.8 Maestrale 83 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:29

