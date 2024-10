Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Caltanissetta per la Domenica 13 Ottobre si preannunciano favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un riscaldamento graduale. Le previsioni del tempo indicano un pomeriggio caratterizzato da cieli limpidi e temperature che raggiungeranno i 26,2°C. La sera, invece, porterà un abbassamento delle temperature, mantenendo comunque condizioni di bel tempo.

Nel dettaglio, durante la notte (dalle 00:00 alle 05:00), Caltanissetta avrà un cielo con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa varierà dal 26% al 53%, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,1 km/h e i 4,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%.

Con l’arrivo della mattina (dalle 06:00 alle 12:00), il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a temperature che saliranno fino a 25,5°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 50%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 10 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, attestandosi attorno al 23%.

Nel pomeriggio (dalle 13:00 alle 17:00), si prevede un cielo sereno con temperature che toccheranno il picco di 26,2°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 7%. Il vento continuerà a soffiare da ovest, mantenendo una velocità media di circa 11 km/h. L’umidità si manterrà bassa, intorno al 22%.

Infine, durante la sera (dalle 18:00 alle 23:00), le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16,7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 5 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente, mantenendosi attorno al 39%.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta indicano una giornata di sole e temperature piacevoli, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con un possibile aumento delle temperature e cieli sereni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima ideale per le loro attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.2° perc. +13.6° Assenti 3.6 N max 3.7 Tramontana 77 % 1019 hPa 5 poche nuvole +13.4° perc. +12.8° Assenti 4.4 NNO max 4.1 Maestrale 78 % 1019 hPa 8 nubi sparse +19° perc. +18.3° Assenti 4.2 NO max 5.2 Maestrale 52 % 1020 hPa 11 nubi sparse +24.3° perc. +23.5° Assenti 7.8 O max 8.5 Ponente 27 % 1019 hPa 14 cielo sereno +25.8° perc. +25.1° Assenti 12.5 NO max 14.2 Maestrale 24 % 1017 hPa 17 cielo sereno +20.4° perc. +19.5° Assenti 4.3 OSO max 5.3 Libeccio 39 % 1018 hPa 20 cielo sereno +18° perc. +17° Assenti 5.5 N max 5.3 Tramontana 43 % 1019 hPa 23 cielo sereno +16.7° perc. +15.5° Assenti 6 N max 5.8 Tramontana 39 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:25

