Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Agrigento di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un inizio di giornata che potrebbe riservare qualche sorpresa. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle prime ore si assisterà a un miglioramento, con la presenza di poche nuvole. Le temperature si manterranno attorno ai 21,1°C e 20°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 19,2 km/h.

Nella mattina, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con piogge leggere attese intorno alle 07:00. Le temperature si attesteranno sui 20°C e 21,5°C, mentre l’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 70%. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 21,5 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo si schiarirà progressivamente, con un ritorno a condizioni di poche nuvole. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 24°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 41%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una velocità che potrà arrivare fino a 26,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 18°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili. La velocità del vento si ridurrà, rendendo la serata più tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno gradevoli e condizioni di cielo sereno. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni, poiché il clima può riservare sorprese. Domani e dopodomani si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 24°C, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +19.6° perc. +19.8° prob. 8 % 17.9 ONO max 21.1 Maestrale 87 % 1009 hPa 5 nubi sparse +19.1° perc. +19.1° prob. 14 % 19.2 NO max 22.6 Maestrale 78 % 1009 hPa 8 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° prob. 12 % 18.5 NO max 20.5 Maestrale 61 % 1011 hPa 11 cielo coperto +23.2° perc. +22.7° Assenti 20.4 ONO max 24.5 Maestrale 42 % 1010 hPa 14 nubi sparse +23.7° perc. +23.3° Assenti 25.1 ONO max 26.7 Maestrale 44 % 1010 hPa 17 poche nuvole +20.7° perc. +20.4° Assenti 19.9 ONO max 26.6 Maestrale 59 % 1011 hPa 20 cielo sereno +19° perc. +18.7° Assenti 13.6 NO max 15.6 Maestrale 66 % 1013 hPa 23 cielo sereno +18° perc. +17.7° Assenti 11.2 ONO max 12.7 Maestrale 70 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:40

