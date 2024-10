Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Agrigento per Domenica 13 Ottobre si presenteranno favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata, si osserverà una diminuzione della copertura nuvolosa, che passerà da nubi sparse al mattino a un cielo sereno nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che toccheranno i 23,1°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 13,8 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 45%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 66%. Con il passare delle ore, si assisterà a una graduale diminuzione della nuvolosità, passando a poche nuvole fino alle prime luci dell’alba.

La mattina si aprirà con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,1°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a un cielo sereno già a partire dalle 13:00. L’umidità scenderà al 44%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,1°C alle 13:00, mantenendosi sopra i 22°C fino alle 15:00. Il vento sarà prevalentemente da Ovest, con intensità che varierà tra i 11,4 km/h e i 12 km/h. L’assenza di precipitazioni garantirà una giornata ideale per attività all’aperto.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,2°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà attorno al 52%, con venti leggeri che continueranno a soffiare da Nord e Nord-Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento indicano una giornata di sole e temperature piacevoli, perfetta per godere delle bellezze locali. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’autunno particolarmente gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +17.1° perc. +16.6° Assenti 5.5 NE max 5 Grecale 68 % 1019 hPa 5 nubi sparse +16.4° perc. +15.9° Assenti 5.7 NE max 5.1 Grecale 69 % 1019 hPa 8 nubi sparse +20.1° perc. +19.5° Assenti 2.7 ONO max 3.7 Maestrale 53 % 1020 hPa 11 nubi sparse +22.4° perc. +21.9° Assenti 10.7 SO max 8.6 Libeccio 46 % 1019 hPa 14 cielo sereno +22.8° perc. +22.3° Assenti 12.2 OSO max 13.6 Libeccio 47 % 1018 hPa 17 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 7.5 NO max 9.8 Maestrale 61 % 1018 hPa 20 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 5.6 NNO max 7.1 Maestrale 57 % 1019 hPa 23 cielo sereno +19.2° perc. +18.5° Assenti 5.3 NNE max 5.5 Grecale 52 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:27

