Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Agrigento di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una copertura nuvolosa persistente e temperature relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, ma la tendenza generale sarà quella di mantenere una certa umidità nell’aria, con valori che si aggireranno attorno all’87%.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a raggiungere i 20°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 e i 12 km/h, proveniente principalmente da est-sud-est. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi intorno al 71%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con una temperatura massima che si stabilizzerà attorno ai 20°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 9%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 76%.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 17°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno all’80%, e il vento continuerà a soffiare da est-sud-est. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il weekend possa portare qualche variazione, ma al momento non si intravedono cambiamenti drastici nel meteo locale. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole potrebbero continuare a dominare il cielo per qualche giorno ancora.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.7° perc. +17.8° Assenti 8.1 ESE max 9.1 Scirocco 88 % 1024 hPa 5 nubi sparse +17.3° perc. +17.4° Assenti 7.2 ESE max 8.2 Scirocco 89 % 1023 hPa 8 poche nuvole +19.2° perc. +19.3° Assenti 9.3 SE max 11.8 Scirocco 80 % 1024 hPa 11 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° Assenti 12.9 SSE max 12.9 Scirocco 69 % 1023 hPa 14 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° prob. 4 % 12.3 SSE max 13 Scirocco 68 % 1022 hPa 17 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 1 % 7 SE max 9.3 Scirocco 76 % 1022 hPa 20 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 9.4 ESE max 11.4 Scirocco 80 % 1023 hPa 23 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° Assenti 10 ESE max 13.1 Scirocco 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:12

