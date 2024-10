Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un significativo aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo atteso nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle ore centrali, mentre il vento si presenterà con intensità variabile.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai +18,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 51%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà contenuta, attorno al 33%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità di circa 9,6 km/h provenienti da Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a cielo coperto. Le temperature saliranno fino a +22,4°C alle ore 09:00, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 92%. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma già a partire dalle ore 12:00 si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con accumuli di circa 0,28 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con pioggia moderata attesa dalle ore 13:00. Le temperature scenderanno a +20,4°C alle ore 15:00, mentre la copertura nuvolosa sarà al 100%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno superare i 2,5 mm. Il vento si presenterà con una velocità di circa 18 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto umida, con un’umidità che toccherà il 84%.

La sera porterà con sé un proseguimento delle piogge moderate, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +19,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare fino a 3,24 mm entro la mezzanotte. Il vento si manterrà vivace, con raffiche che raggiungeranno i 25 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento indicano una giornata di Venerdì 18 Ottobre caratterizzata da un clima umido e piovoso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.2° perc. +18.4° Assenti 8.6 ENE max 10.9 Grecale 89 % 1019 hPa 5 nubi sparse +18.3° perc. +18.4° Assenti 8 ENE max 8.5 Grecale 85 % 1019 hPa 8 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 2 % 9.5 ESE max 13.7 Scirocco 76 % 1019 hPa 11 cielo coperto +23.1° perc. +23.2° prob. 20 % 14.8 SSE max 16.1 Scirocco 68 % 1018 hPa 14 pioggia moderata +20.5° perc. +20.7° 2.72 mm 11.3 S max 16.8 Ostro 81 % 1017 hPa 17 pioggia leggera +19.9° perc. +20.1° 0.69 mm 10.2 ESE max 16.7 Scirocco 84 % 1016 hPa 20 pioggia moderata +19.4° perc. +19.6° 2.27 mm 15.8 SE max 25.1 Scirocco 86 % 1016 hPa 23 pioggia moderata +19.1° perc. +19.4° 3.24 mm 10.4 SSE max 16.5 Scirocco 86 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:20

