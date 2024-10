Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento di Mercoledì 2 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in una copertura nuvolosa crescente. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,3°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che si attesteranno attorno ai 18 km/h. L’umidità, invece, si presenterà in aumento, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 18,6°C. La mattina seguirà con un cielo ancora sereno, e le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere i 22,4°C intorno alle 9:00. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra i 1,5 km/h e i 10,3 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 56%, garantendo un clima piacevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’85%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,3°C, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 13 km/h. L’umidità aumenterà, toccando il 64%. Questo trend nuvoloso continuerà fino a sera, quando il cielo sarà completamente coperto e la temperatura scenderà a 21,4°C.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con una copertura che toccherà il 100% e temperature che si attesteranno attorno ai 20,3°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo valori intorno all’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Agrigento mostrano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, sarà opportuno seguire attentamente gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.1° perc. +17.5° Assenti 1.6 SE max 3.3 Scirocco 59 % 1014 hPa 5 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 5.2 E max 5.2 Levante 60 % 1013 hPa 8 cielo sereno +21.6° perc. +21.2° Assenti 8.5 SSE max 12.1 Scirocco 56 % 1014 hPa 11 cielo sereno +23.1° perc. +23° Assenti 13 S max 17.7 Ostro 59 % 1013 hPa 14 cielo coperto +23.1° perc. +23.2° Assenti 13.1 SSO max 17.9 Libeccio 67 % 1012 hPa 17 cielo coperto +21.9° perc. +22.1° Assenti 4.5 SSE max 5.7 Scirocco 76 % 1011 hPa 20 nubi sparse +21° perc. +21.3° Assenti 5.1 S max 5.7 Ostro 84 % 1013 hPa 23 nubi sparse +20.3° perc. +20.7° Assenti 2.6 E max 3.7 Levante 88 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:43

