Prevendita Messina-Cavese, i tifosi massacrano il club: “la sera di Halloween, perché è uno spettacolo dell’orrore”

Come sempre rabbia e ironia, a maggior ragione dopo la clamorosa umiliazione di ieri ad Avellino. A Messina non esiste più un tifo. In realtà non esiste da tanto tempo, ma quest’anno la spaccatura è totale. E così dopo le 6 reti subite in Irpinia, e una classifica sempre più preoccupante, arrivano i commenti per l’apertura della prevendita del match contro la Cavese, che si giocherà giovedì 31, la sera di Halloween. E infatti c’è chi scrive “16 euro è un prezzo giusto, ad Halloween, per un simile spettacolo dell’orrore”.

Ironia, dicevamo. Ma anche rabbia: “Mi dispiace perché ci sono un paio di amici miei ma chi fa il biglietto è complice di questo schifo”, scrive un altro. Ma anche “Purtroppo meritate uno stadio vuoto come il Presidente che ci rappresenta… Andate tutti via da Messina non meritate la nostra gloriosa maglia… Vergognatevi”. Oppure “Siete il punto più basso della storia calcistica messinese”. Insomma, il tenore è il solito.

Prezzi biglietti Messina-Cavese

Curva Sud

Biglietto intero ordinario € 16 (€ 14 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-16 anni € 9, più diritti di prevendita

donne € 9, più diritti di prevendita

Over 65 € 9 , più diritti di prevendita

Tribuna A

Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-16 anni over 65 e donne € 14 più diritti di prevendita.

Settore ospiti

Biglietto intero € 16 più i diritti di prevendita. La prevendita per il settore ospiti si chiuderà mercoledì 30 Ottobre alle ore 19:00.

Altre info

I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it. Dalle ore 19:30, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina. I cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 19:15. Coloro i quali hanno disabilità certificata al 100% hanno diritto all’ingresso gratuito, previa richiesta di accredito da inoltrare a biglietteria@acr.messina.it.

