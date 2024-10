Presidenziali Usa, il sondaggio: Harris più forte di Trump tra i latinos

StrettoWeb

Kamala Harris è ampiamente in testa tra gli elettori ispanici nei sette Stati chiave, ottenendo una media del 56% contro il 31% del suo rivale Donald Trump, secondo un sondaggio condotto dalla Federacion Hispana y Latino Victory Foundation.

La candidata dem è avanti in ciascuno dei sette Stati, con un sostegno compreso tra il 54% e il 58%. Inoltre, il 71% degli elettori ispanici afferma di voler andare alle urne, con una maggiore affluenza alle urne prevista in Stati cruciali come Michigan e Pennsylvania, Stato quest’ultimo dove Harris è al 57% del voto dei ‘latinos’ contro il 27% di Trump.

