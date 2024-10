Presentato il progetto “Messina…vola in Cina”: “vogliamo attrarre investitori stranieri”

StrettoWeb

Nell’ambito della settima edizione del China International Import Expo, in programma a Shanghai, dal 5 al 10 novembre prossimi, la città di Messina sarà presente attraverso la proiezione di un video promozionale. A comunicarlo oggi a palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, è stato il sindaco Federico Basile, insieme all’assessore Massimo Finocchiaro e al direttore generale dell’ente Salvo Puccio. All’incontro ha partecipato Guido D’Amico, presidente di Confimprese Italia.

“Dare visibilità a Messina”

Il sindaco Basile, in apertura dell’incontro con i giornalisti, nel ringraziare il presidente D’Amico per l’opportunità offerta e per la sua permanenza di due giorni a Messina, ha spiegato che: “l’obiettivo dell’Amministrazione comunale é dare visibilità alla nostra città, attrarre investitori e avvicinare l’imprenditoria straniera. Guardiamo alla promozione di una Messina del futuro nel contesto dell’interscambio commerciale globale, con l’obiettivo di delineare analisi e strategie per favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio urbano e della provincia. La Cina è un Paese che guarda molto al Mediterraneo ed è nostra intenzione suscitare la loro curiosità per possibili investimenti futuri”.

“Progetto ambizioso”

L’assessore Finocchiaro ha aggiunto che: “si tratta di un progetto ambizioso per un’Amministrazione comunale ambiziosa. Dobbiamo sdoganare Messina dal suo provincialismo e guardare oltre i nostri confini, consapevoli che negli ultimi anni la nostra città ha dimostrato di essere accogliente, sicura e capace di gestire flussi turistici continui. Dobbiamo esportarla, farla conoscere al mondo intero e promuovere contatti e rapporti con potenziali investitori”.

“Messina attraversa una fase di sviluppo”

“Messina attraversa una fase di sviluppo e di rilancio – ha proseguito il direttore generale Puccio – e gode di straordinarie bellezze naturali ed artistiche. Questa é una grande occasione per farla conoscere al mondo, ampliando i confini del nostro territorio, per attirare nuove opportunità nel contesto di un progetto ambizioso”.

Le spiegazioni di D’Amico

Il presidente D’Amico ha sottolineato che: “a Shanghai, nel nostro stand di Confimprese Italia, ospiteremo con grande piacere Messina, che tra l’altro é la mia città d’origine, per darle il ruolo che merita con un panorama stupendo. Il progetto é stato ritenuto interessante dalla Camera di commercio cinese; il 7 o l’8 novembre avremo uno slot di un’ora nello stand della bank of China e parleremo agli investitori di due progetti: uno dei due riguarda Messina e il suo waterfront”.

Il progetto

“Messina…vola in Cina”, nasce, quindi, dall’opportunità di visibilità che Confimprese Italia darà alla città. La CIIE è la più importante fiera dedicata all’import in Cina, nonché piattaforma ideale per le aziende interessate a sviluppare e potenziare la presenza nel mercato. La manifestazione annovera ogni anno migliaia gli espositori provenienti da oltre 150 Paesi che la scelgono per introdurre in Cina nuovi prodotti, tecnologie e servizi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.