Porto di Vibo Marina: al via i lavori di realizzazione del parcheggio

Il porto di Vibo Marina avrà il suo parcheggio a tutela della sostenibilità ambientale, del decoro urbano e dell’ampliamento dei relativi servizi. Sono iniziati stamattina i lavori di demolizione di un manufatto adiacente la sede dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio a Vibo Marina. Si tratta di un’attività propedeutica alla realizzazione di un’area da adibire a parcheggio.

Dell’estensione di 492 metri quadrati, la superficie interessata dalla demolizione ricade in una zona di interesse paesaggistico, in quanto situata nei territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, per cui oltre ad offrire un importante servizio a beneficio dello scalo portuale, delle attività commerciali e dell’intera collettività, sarà funzionale alla tutela di un’area regolamentata da norme specifiche di settore e di tutela ambientale.

Le operazioni di demolizione sono, quindi, da considerarsi necessarie per la messa in sicurezza del tratto interessato, oltre che utili alla predisposizione di stalli ove parcheggiare e alla maggiore viabilità nella cittadina-portuale.

Cosa prevede il progetto

Del valore di 207 mila euro, aggiudicati dalla ditta Absing Costruzioni Generali di Reggio Calabria, l’intero progetto prevede l’attività di demolizione, attualmente in corso, e la relativa bonifica di materiali contente amianto ed eventuali fibre artificiali vetrose. Conclusa questa prima parte di lavori, riguardante la demolizione del fabbricato e l’allontanamento dei materiali da smaltire, si procederà alla costruzione di un parcheggio che avrà un’estensione complessiva di 1572 metri quadrati.

Per tutta la durata delle operazioni, quantificata in 120 giorni dall’inizio delle attività, è stato vietato l’accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo (Via Pistoia e Zona adiacente alla stessa) ad eccezione del personale appositamente autorizzato.

