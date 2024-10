Porto Turistico di Paola, ottime notizie: il CIPESS dà il via libera alla realizzazione | INFO

StrettoWeb

Nella seduta di ieri, 9 ottobre 2024, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Vicepresidente del Comitato e Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, con la presenza del Segretario del CIPESS, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli, ha adottato alcuni importanti provvedimenti in materia di infrastrutture.

Il Comitato ha espresso parere favorevole sull’operazione di Partenariato pubblico-privato (PPP) per la progettazione, la realizzazione e la gestione del progetto “Porto turistico San Francesco di Paola”. L’intervento riguarda l’area “Progetto Marina”, relativa al porto turistico, e l’area “Progetto di Rigenerazione Aree Ferroviarie”, in cui sono previsti alberghi, ristoranti, parcheggi e altri servizi di interesse turistico. Il progetto è parzialmente finanziato con risorse nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per circa 20 milioni di euro.

La soddisfazione del Sindaco Giovanni Politano

Questa la dichiarazione del Sindaco di Paola Giovanni Politano:

“In un periodo di crisi globale, di incertezze, di tempi di guerra in audizione a Palazzo Chigi al tavolo del comitato CIPESS presieduto dal Ministro dell’economia e finanze Giancarlo Giorgetti – presso la Biblioteca Chigiana alla presenza delle massime cariche del Governo – continuiamo a costruire una possibilità per le nostre giovani generazioni. Lo merita la nostra Città, lo meritano i paolani. In data odierna il progetto del porto San Francesco di Paola ha ottenuto l’approvazione dell’organo deputato di governo appunto il CIPESS previo istruttoria tecnica favorevole dell’organo tecnico NARS”.

