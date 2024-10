Porto di Tremestieri: a palazzo Zanca la consegna dei lavori

StrettoWeb

Alla presenza del sindaco Federico Basile e del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello, nel corso di un incontro tenutosi oggi, martedì 15 ottobre, a palazzo Zanca sono stati consegnati alla Bruno Teodoro S.P.A. i lavori per il completamento del porto di Tremestieri.

Le parole di Basile e Mondello

“Gli interventi già avviati da poco più di un mese stanno riguardando – spiegano il Sindaco e il Vicesindaco – la realizzazione di opere per la mitigazione e il ripascimento a protezione dell’area interessata”. “Un significativo segnale della nostra volontà – aggiungono Basile e Mondello – di portare avanti con coerenza e passione l’iter per il completamento di una delle opere più strategiche per Messina e di fondamentale importanza per ottimizzare e decongestionare il traffico viario della Città. Un’azione già avviata dall’amministrazione De Luca e che prosegue con l’odierna consegna totale dei lavori da parte della Giunta Basile”.

All’incontro hanno preso parte il direttore dei lavori Pietro Certo con il Rup Vito Leotta, i tecnici comunali interessati, oltre a rappresentanti dell’azienda Costruzioni Bruno Teodoro S.P.A..

