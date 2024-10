A Pontida nasce la Santa Alleanza dei Patrioti. Tilde Minasi: “siamo l’Italia del sì” | FOTO

StrettoWeb

Quella appena conclusa è una “nuova Pontida” della Lega di Salvini, molto diversa rispetto a quella del passato. Una kermesse internazionale, con ospiti illustri, legati dal sovranismo. Il vicepremier ha parlato di una “Santa Alleanza dei Patrioti”, e non c’è dubbio che siano stati questi gli argomenti che hanno maggiormente scaldato i cuori dei presenti. Molto applauditi gli interventi del premier ungherese Viktor Orban e del Generale Vannacci. Alla kermesse presente anche la parlamentare reggina Tilde Minasi: “sempre una fortissima emozione vivere Pontida con la grandissima famiglia della Lega. Con colleghi e militanti, tutti insieme per ribadire che siamo l’Italia del Sì”.



L’intervento finale di Salvini non poteva che ruotare attorno alla richiesta di condanna per la storia dell’Open Arms. Durante il suo intervento ha sostenuto di essere pronto a stare in carcere per aver difeso i confini dell’Italia e di tutto il Continente.

