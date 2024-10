Ponte sullo Stretto, lo smog delle navi avvolge lo Stretto in un’enorme nube di fumi inquinanti ma per i “No” sarebbe il Ponte a rovinare l’ambiente…

StrettoWeb

E i no Ponte ancora parlano… Questa mattina una nave della MSC mentre solcava le acque dello Stretto di Messina, ha lasciato nell’aria una cappa di gas denso, avvolta dal proprio inquinamento come in una nuvola tossica. Nonostante queste scene assurde c’è ancora chi ostinato continua a dire No al Ponte nonostante si tratta di una grande opera più ecologica mai concepita in Italia e chi si oppone contribuisce soltanto a mantenere un sistema di trasporti obsoleto e devastante per l’ambiente.

Il Ponte sullo Stretto e i suoi benefici

Il Ponte sullo Stretto oltre a creare un collegamento diretto tra Sicilia e Calabria migliorerebbe l’accesso ai servizi e le opportunità economiche per entrambe le regioni, favorendo una maggiore integrazione socio-economica. Il Ponte è un’infrastruttura che rivoluzionerà i trasporti al Sud Italia, eliminando la maggior parte delle emissioni nocive che soffocano le città costiere di Villa San Giovanni, Messina e Tremestieri.

Il ponte ridurrebbe drasticamente i tempi necessari per spostarsi tra le due regioni, agevolando il trasporto di persone e merci. Oggi, l’attraversamento via traghetto richiede tempi più lunghi e variabili.

La diminuzione del traffico navale e il conseguente minore uso di combustibili fossili ridurrebbero le emissioni di CO₂, portando benefici per l’ambiente. Il Ponte sullo Stretto ridurrebbe il traffico nei porti di Villa San Giovanni e Messina, diminuendo l’inquinamento acustico e atmosferico nelle aree portuali

Gli ambientalisti che puntano il dito contro il Ponte ignorano o fingono di non vedere i benefici che questa infrastruttura porta anche in situazione come quella di oggi dove l’aria dello Stretto è stata inquinata da una grande nave che ha sversato gas tossici.

