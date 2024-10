Ponte sullo Stretto, Siracusano entusiasta: “Unione Europea conferma quanto sia opera strategica”

StrettoWeb

“È davvero positivo l’accordo di cofinanziamento europeo dei costi di progettazione esecutiva del Ponte sullo Stretto di Messina, sottoscritto tra la Società Stretto di Messina e Cinea (Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency della Commissione europea). Un ennesimo passo in avanti che conferma ancora una volta la strategicità che quest’opera ha per l’Europa”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

“La Commissione Ue ha evidenziato che il progetto è di ‘interesse collettivo’, valutando l’iter progettuale in stato molto avanzato. Tra i parametri valutati anche ‘le positive ricadute socioeconomiche e ambientali’ del progetto, la riduzione dei tempi di viaggio, dell’impatto acustico e delle emissioni inquinanti. La Commissione ribadisce, senza giri di parole, che il Ponte sarà una grande occasione per tutti i territori coinvolti, per i cittadini, per il commercio, per l’ambiente: più mobilità sostenibile, meno rischi per il nostro mare e per la nostra atmosfera”.

