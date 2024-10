Ponte sullo Stretto, Salvini: “confermo entro fine anno ok al progetto definitivo”

StrettoWeb

“Se entro metà novembre ci sarà l’ok della valutazione di impatto ambientale conto di portare entro la fine dell’anno all’approvazione definitiva il progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina, la più grande sfida dell’ingegneria non solo italiana ma mondiale“. È l’obiettivo indicato dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dal palco di un convegno organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Genova.

“Nel consorzio per il ponte non ci sono solo ingegneri italiani, ma partecipazioni giapponesi, danesi, spagnole, con il consulto degli americani, – sottolinea Salvini – il meglio delle ingegnerie mondiali sta lavorando per arrivare all’approvazione del progetto definitivo entro la fine del 2024 e quindi l’avvio dei cantieri”.

