Ponte sullo Stretto, Salvini: “se ci fosse oggi un terremoto come quello che distrusse Messina, la struttura resterebbe in piedi”

“Se ci fosse oggi un terremoto come quello che distrusse Messina a oggi l’unica struttura che resterebbe in piedi sarebbe il Ponte, perché più è alta la struttura più assorbe l’urto. Non lo dico io ma centinaia di architetti e ingegneri“. Così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini intervenendo a ‘L’Italia dei Sì, progetti e grandi opere in Italia e in Umbria’.

