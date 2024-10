Ponte sullo Stretto, Licia Ronzulli: “è fondamentale per collegare la Sicilia al resto d’Italia, lasciamo alla sinistra i cavernicoli”

StrettoWeb

“Dobbiamo connettere l’intero territorio nazionale, e quindi è fondamentale portare avanti il grande progetto del presidente Berlusconi del Ponte sullo Stretto, e farlo senza paura, perchè questo si integrerà con lo sviluppo delle infrastrutture delle ferrovie regionali, che andranno sicuramente ampliate e che contribuiranno a collegare le città siciliane con il resto del continente“. Così il senatore di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a Santa Flavia, Palermo, alla convention azzurra: “Al centro del Mediterraneo“. “Noi – ha proseguito – lasciamo alla sinistra e a figure come Bonelli di presentarsi con dei sassi in Parlamento per sensibilizzare sulla siccità. E allora gli dico: se desideri tornare al calesse e al piccione viaggiatore, noi guardiamo ed operiamo verso il futuro”.

