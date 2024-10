Ponte sullo Stretto, i sostenitori ai Sindaci Basile e Caminiti: “perchè remate contro lo sviluppo della vostra terra?”

StrettoWeb

I sostenitori della realizzazione del Ponte sullo Stretto che gestiscono la nota e seguita pagina Facebook “Strait of Messina Bridge” rivolgono un appello ai Sindaci di Messina e Villa San Giovanni, Federico Basile e Giusi Caminiti, che negli ultimi tempi si sono più volte schierati contro la realizzazione della grande opera tra Calabria e Sicilia. Con un post intitolato “Sindaci di Villa e di Messina, come fate a non provare vergogna?”, i gestori della pagina elencano tutte le ragioni della loro visione e rivolgono ai due Sindaci una domanda.

Di seguito il contenuto integrale del post:

“SINDACI DI VILLA E DI MESSINA COME FATE A NON PROVARE VERGOGNA?

1. Ad andare CONTRO la vostra città?

2. A cercare ogni cavillo per contrastare l’operato dello Stato italiano?

3. A gettare sempre fango sulla società Stretto?

4. A mettere sempre in dubbio l’operato di seri progettisti del ponte, da Brown a Libeskind a COWI e tutti quelli che hanno realizzato opere in posti anche meno sicuri del vostro braccio di mare?

5. A non capire che se vincete voi e non fanno il ponte i 13,5 miliardi vanno dritti dritti a fare le infrastrutture al nord (già accaduto nel 2006 e 2011)?

6. A farvi sempre e solo condividere da Repubblica e tutta a la stampa di sinistra?

7. A non studiare bene prima di formulare le vostre “ipotesi” (sbagliate) come quelle che ho evidenziato nel testo sopra?

In una parola a remare contro lo sviluppo della vostra martoriata terra?“.



