Ponte sullo Stretto, Coldiretti: “fare 150 invasi idrici”

“Coldiretti è stata nei suoi 80 anni di vita una forza amica dell’Italia e dell’economia italiana. Negli anni abbiamo condotto battaglie per la redistribuzione delle terre incolte, per la trasparenza delle informazioni sul cibo ai consumatori, contro gli Ogm ieri e contro il cibo sintetico oggi. E abbiamo proposto cinque anni fa un piano per la realizzazione di centinaia di invasi per stoccare l’acqua e renderla disponibile quando è necessario. Abbiamo visto quest’anno in Sicilia cosa significa non avere l’acqua visto che gli allevatori a causa della prolungata siccità hanno dovuto abbattere i propri animali. Riprendiamo la nostra proposta. Per la Sicilia 150 invasi sono più importanti del Ponte sullo Stretto”. A dirlo questa mattina alle celebrazioni per gli 80 anni della Coldiretti e alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il segretario generale della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo.

