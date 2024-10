“Il Ponte sullo Stretto? Così può dare impulso a Mediterranean Life o Porto di Saline”: Falduto incontra Ciucci

StrettoWeb

“Progetti concreti per un futuro di sviluppo Oggi ho avuto l’opportunità di condividere con il Presidente della Società Stretto di Messina, Dottore Pietro Ciucci, e altri illustri rappresentanti, alcuni progetti in cui credo profondamente per lo sviluppo del nostro territorio. Non si tratta solo del Ponte sullo Stretto come grande opera di collegamento, ma di come questo progetto possa dare impulso a iniziative concrete e ben radicate sul nostro territorio, come la nuova aerostazione, Mediterranean Life, il rilancio del porto di Saline e la metropolitana di superficie. Migliaia di posti di lavoro che daranno la possibilità ai nostri giovani di tornare”. Così in una nota social Giuseppe Falduto, imprenditore reggino, postando la foto di un suo incontro con Ciucci e altri rappresentanti presso Confindustria Reggio Calabria.

“È stato un momento prezioso per mostrare che il nostro territorio ha idee e risorse in grado di trarre un beneficio reale dalla realizzazione del Ponte. Questo dialogo è una prova che, con una visione condivisa, possiamo valorizzare la nostra terra attraverso progetti che ne esaltino le potenzialità, coinvolgendo tanto il settore pubblico quanto quello privato. Essere parte di questo processo è una soddisfazione personale e mi dà speranza che il nostro futuro possa davvero cambiare in positivo”.

