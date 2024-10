Ponte sullo Stretto e non solo, le parole di Germanà che esaltano i due anni di Governo

StrettoWeb

“Oggi celebriamo 2 anni di governo e rivendichiamo numerosi risultati raggiunti. La Lega c’è e il vicepremier, Matteo Salvini, è in prima linea per costruire l’Italia del futuro, a cominciare da opportunità quali il Ponte di Messina. Sono orgoglioso di essere stato il relatore del decreto Ponte sullo Stretto, perché parliamo di un’infrastruttura rivoluzionaria, un grande acceleratore di tutti gli investimenti che servono all’intero Sud. Oggi abbiamo la fortuna di avere il governo regionale e nazionale dello stesso colore: un’occasione straordinaria che fino ad oggi abbiamo sfruttato al massimo e il governo Schifani, che sosteniamo con lealtà, sta facendo quello che per decenni non si è fatto”.

Così il senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia, intervenendo nel corso dell’evento “Due anni di governo Meloni, l’Italia torna a correre”. “Porto i saluti del nostro segretario Salvini e di tutta la Lega siciliana. In queste ore tanti stanno dimostrando affetto al ministro, perché difendere i confini non è reato: non è un crimine proteggere l’Italia dall’immigrazione selvaggia e impedire l’ingresso ai clandestini. Noi non molliamo, abbiamo un’idea chiara del Paese: moderno, libero e sicuro”, conclude.

