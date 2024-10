Policlinico di Messina: l’Ing. Franco Trifirò nuovo direttore del dipartimento amministrativo

StrettoWeb

Si completa la squadra di governo dell’AOU G. Martino di Messina con la nomina dell’Ing. Franco Trifirò a Direttore del Dipartimento Amministrativo. Quarantanove anni, attuale Direttore dell’UOC Tecnico Patrimoniale, l’Ing. Trifirò da oltre dieci anni svolge incarichi dirigenziali e ha consolidato una notevole esperienza in più ambiti e settori di attività dell’area amministrativa. Una carriera, la sua, accompagnata in modo costante da percorsi di alta formazione e dal conseguimento di diversi Master e corsi di specializzazione in gestione degli appalti pubblici e management delle aziende sanitarie presso la SDA Bocconi e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Specializzato nella progettazione in edilizia sanitaria ed in quella antincendio, l’Ing. Trifirò ha progettato e diretto molti lavori in ambito ospedaliero curando anche numerose installazioni di sistemi di alta tecnologia, quali Tac, risonanza magnetica, sale angiografiche, telecomandati, acceleratori e complessi operatori.

“Fin dal mio arrivo – sottolinea il direttore generale dell’AOU Giorgio Giulio Santonocito – ho potuto apprezzare le doti professionali e la grande competenza dell’Ing. Trifirò che riveste di certo un ruolo strategico per l’azienda. Auguro all’Ing. Trifirò buon lavoro con la consapevolezza che saprà onorare questo ulteriore incarico con dedizione e impegno nell’interesse dell’azienda”.

