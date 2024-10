Pnrr, riunione in Prefettura sui 1.300 interventi previsti in provincia di Messina

StrettoWeb

Si è tenuta nella mattinata odierna, presso la Prefettura di Messina, la seconda riunione della Cabina di Coordinamento PNRR, costituita ai sensi dell’art. 9 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modifiche dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, e già insediatasi lo scorso 27 maggio. All’incontro, presieduto dal Prefetto Cosima di Stani, sono intervenuti rappresentanti della Regione Siciliana, della Ragioneria Generale dello Stato, della Ragioneria Territoriale dello Stato, il delegato di Anci Sicilia e rappresentanti della Città Metropolitana e del Comune di Messina.

Linee guida

In apertura, il Prefetto ha presentato le Linee guida contenenti “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, diramate lo scorso 8 ottobre con nota del Gabinetto del Ministro dell’Interno, che affidano alla Cabina di Coordinamento i compiti di monitorare su base territoriale gli interventi PNRR, di raccogliere le istanze afferenti ad eventuali criticità nell’attuazione dei progetti e di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori, al fine di agevolare la gestione e la realizzazione degli interventi.

Obiettivo

Obiettivo della Cabina di Coordinamento è effettuare il monitoraggio sullo stato di avanzamento degli oltre 1300 interventi che ad oggi sono stati finanziati dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ai 108 Comuni della Provincia e alla Città Metropolitana di Messina. A tal fine è stata definita una fitta calendarizzazione di prossime convocazioni, per incontrare tutti i Comuni ed esaminare con ciascun ente beneficiario le eventuali criticità e i possibili interventi di supporto. Nell’incontro odierno, la Città Metropolitana e il Comune di Messina hanno presentato una dettagliata analisi dello stato di avanzamento dei loro interventi, sulla base della quale sono state avviate dal Prefetto azioni di supporto.

