Pisa-Catanzaro, info tifosi ospiti. E Brighenti parla di rinnovo

Dopo il match di domenica in casa del Sudtirol, il Catanzaro va in casa della capolista in infrasettimanale. Mercoledì 30, infatti, c’è la trasferta a Pisa, squadra di Pippo Inzaghi. Nonostante la giornata, non è da escludere il solito bel colpo d’occhio lontano dalle mura amiche per i tifosi giallorossi, sparsi in gran parte tra Centro e Nord Italia.

“Relativamente alla gara Pisa – Catanzaro del prossimo mercoledì 30 ottobre, il Pisa sporting club ha comunicato l’apertura della prevendita del settore “ospiti” dello stadio “Anconetani – Cetilar Arena Garibaldi” secondo le modalità sottostati. La vendita dei biglietti sarà riservata esclusivamente per la CURVA SUD e solo ed esclusivamente per i supporter in ossesso della tessera del tifoso. I ticket saranno acquistabili solo presso i punti vendita terrestri del circuito “Ticketone”: non sarà attivata la vendita on line e sarà vigente l’incedibilità del titolo di accesso. La vendita dei biglietti del settore “ospiti” (capienza 900 posti) cesserà alle ore 19.00 di martedì 29/10/2024. Il prezzo del biglietto “Curva Sud” è di € 25,00 compreso diritto di prevendita”, si legge in una nota del club.

Brighenti: “vogliamo dare una sterzata alla stagione”

Nella giornata di oggi, in conferenza stampa, ha parlato il difensore e vice capitano del Catanzaro Nicolò Brighenti. “Sono contento perché vedo i miei compagni crescere e trovare alchimia. Siamo consapevoli del nostro potenziale e abbiamo tutte le carte in regola per far bene. In molte partite la vittoria è sfuggita per dettagli. Abbiamo lavorato su questi aspetti e ora sappiamo che dobbiamo vincere, ma senza pressarci. È importante mantenere lucidità e equilibrio. Caserta? Non ho percepito problemi interni”.