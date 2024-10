Tragedia fuori scuola, bus investe 14enne: morta sul colpo. La triste ricostruzione

StrettoWeb

Tragedia fuori da una scuola a Piacenza, ragazzina di 14 anni investita da un bus appena fuori scuola. Per la piccola non c’è stato nulla da fare, l’impatto è stato troppo violento ed è morta sul colpo. La dinamica dell’accaduto è ancora poco chiara, gli inquirenti stanno indagando per determinare con maggiore certezza i contorni della vicenda.

Non si esclude, purtroppo, che l’adolescente, che frequentava un istituto superiore, stesse tentando di raggiungere di corsa il mezzo che però stava ripartendo, e aveva appena chiuso le porte, dopo aver caricato altri studenti. L’impatto è stato fatale.

