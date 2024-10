Paura a Palermo: cadono in una scarpata a Montepellegrino, feriti due giovani

StrettoWeb

Due giovani a bordo di un’auto sono finiti fuori strada in una scarpata in via Bonanno, a Montepellegrino. Sono rimasti feriti un ragazzo di 18 anni e la fidanzata di 16 che viaggiavano a bordo di una Grande Punto di colore bianco. Li hanno recuperati i vigili del fuoco e li hanno affidati ai sanitari del 118. I ragazzi, dopo aver raggiunto la parte più alta del monte, stavano tornando a casa.

Il giovane automobilista, imboccando una delle ultime curve, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto quindi è finita fuori strada proseguendo lungo la pendenza e impattando contro una rete paramassi che probabilmente ha evitato il peggio. Le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco, con gli agenti di polizia, hanno soccorso i due fidanzati che sono stati poi portati a Villa Sofia per accertamenti. Nessuno di loro fortunatamente ha riportato gravi conseguenze. Sul posto gli agenti dell’Infortunistica per eseguire i rilievi e chiarire le cause dell’incidente.

