Paura nel messinese, incendio in un’abitazione: ponteggio a rischio crollo | FOTO

Oggi, intorno alle ore 19, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio di un appartamento in località Calderà, frazione di Barcellona Pozzo di Gotto. L’intervento, eseguito dalla squadra proveniente dal distaccamento di Milazzo con autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio, è tutt’ora in atto.

Dalla centrale di Messina è stata inviata una autobotte pompa (ABP) in rincalzo alla squadra per garantire maggiore supporto idrico. Le alte temperature hanno minacciato il collasso di una impalcatura annessa alla palazzina.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti

