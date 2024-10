Palmi, presentato il progetto vincitore del concorso per valorizzare il Monte Sant’Elia

StrettoWeb

“Un’altra bella fotografia del dialogo e della collaborazione che c’è tra la Città metropolitana e i Comuni che ne fanno parte”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando a Palmi, alla presentazione del progetto vincitore del concorso di idee: ‘Sant’Elia, valorizzazione delle aree del monte Sant’Elia e dei cammini’. All’incontro ha preso parte il sindaco di Palmi e consigliere metropolitano, Giuseppe Ranuccio, il sindaco di Bagnara, Adone Pistolesi, i progettisti vincitori e il dirigente metropolitano Pietro Foti.

Le parole di Falcomatà

Il progetto si pone l’obiettivo di collegare il centro abitato di Palmi a quello di Bagnara Calabra, mediante il ripristino e la realizzazione di 22 km di percorsi sentieristici e ciclopedonali attrezzati, incrociando anche il territorio di Seminara. La volontà è quella di offrire maggiori servizi per gli amanti della natura e delle escursioni. “Ancora una volta – ha aggiunto Falcomatà – Palmi dimostra di mettere in campo delle azioni che vanno a valorizzare il territorio, incidendo sulla sua crescita culturale e sul profilo del recupero ambientale. Si tratta di uno territorio oggettivamente unico dal punto di vista naturalistico che meritava di essere recuperato e riqualificato”.

“Presentiamo il progetto vincitore, finanziato dalla Città metropolitana, a seguito di un concorso di idee che punta a valorizzare splendida area della Costa Viola, in questo caso attraverso due Comuni, Palmi e Bagnara. Un plauso al sindaco Ranuccio e all’Amministrazione comunale di Palmi, perché – ha concluso il primo cittadino metropolitano – dimostrano ancora una volta che quando si mettono in campo delle idee di questo livello, poi trovano naturalmente l’accoglimento e la partecipazione alla parte della Città metropolitana”.

Ranuccio: “giornata importante per Palmi”

Per il consigliere metropolitano delegato e sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio: “È una giornata veramente importante per Palmi, per la Costa Viola e i Comuni coinvolti e in generale per l’area metropolitana. Presentiamo l’esito di un concorso di idee bandito dalla Città metropolitana, che ha investito decisamente su questo progetto. Si conclude il primo passo che però ci offre l’idea dell’immenso e straordinario potenziale, in termini di crescita economica, occupazionale, turistico e culturale che possono offrire il Monte Sant’Elia, i cammini e il Trecciolino. Ritengo sia qualcosa di straordinario per i nostri Comuni e vorrei ringraziare il sindaco Falcomatà che ha da subito ha sposato questa straordinaria iniziativa”.

